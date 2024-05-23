СК подтвердил арест начальника управления департамента Минобороны Вертелецкого

Следственный комитет России подтвердил информацию об аресте начальника управления департамента Минобороны России по обеспечению гособоронзаказа Владимира Вертелецкого.

Об этом говорится в Telegram ведомства.

«Вертелецкому предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа», — отмечается в заявлении.

По данным военных следственных органов СКР, в 2022 году Вертелецкий принял невыполненные работы в рамках опытно-конструкторской работы по госконтракту. Из-за этого государству причинён ущерб на сумму более 70 млн рублей.

«По ходатайству следствия судом Вертелецкому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — подчеркнули в СК.

Ранее источник RT заявил, что Вертелецкий был задержан. Его подозревают в получении взятки. Также RT проанализировал декларацию Вертелецкого.