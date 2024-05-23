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В Нижнем Новгороде рассказали о ходе ремонта дорог

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В Нижнем Новгороде выполнили половину от запланированного объёма работ в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», заявил генеральный директор МКУ «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей» Андрей Левдиков.
В Нижнем Новгороде рассказали о ходе ремонта дорог
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ИА «Время Н».

«На сегодняшний день уложено более 150 тыс. кв. м покрытия проезжей части. Дорожная кампания в активной фазе», — сказал Левдиков.

Он также отметил, что в настоящее время подрядчик приступил к ремонту девяти объектов.

На первом этапе реализации программы основные усилия будут направлены на ремонт магистралей с интенсивным потоком транспорта. Далее начнётся обновление дорожного покрытия на менее загруженных улицах.

Ранее в ЯНАО рассказали о планах по обновлению дорог.

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