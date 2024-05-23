RT в Telegram
Подпишись

Завод «Москвич» планирует произвести в 2024 году 3000 электрокаров «Москвич 3е»

Короткая ссылка
В пресс-службе компании «Москвич» заявили, что завод планирует произвести в 2024 году 3 тыс. электрокаров «Москвич 3е».
Завод «Москвич» планирует произвести в 2024 году 3000 электрокаров «Москвич 3е»
  • РИА Новости

Как отметили в пресс-службе, распространяемая в СМИ информация о приостановке производства электрокара 3е в 2024 году не соответствует действительности.

«Завод «Москвич» не приостанавливал производство электромобилей «Москвич 3е». Завод работает в штатном режиме, прогнозный план на 2024 год составляет 3 тыс. электромобилей», — цитирует заявление компании РИА Новости..

Ранее глава Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская сообщила, что на территории Московского автомобильного завода «Москвич» в Печатниках построят новый производственно-логистический комплекс.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить