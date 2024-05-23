Завод «Москвич» планирует произвести в 2024 году 3000 электрокаров «Москвич 3е»
- РИА Новости
Как отметили в пресс-службе, распространяемая в СМИ информация о приостановке производства электрокара 3е в 2024 году не соответствует действительности.
«Завод «Москвич» не приостанавливал производство электромобилей «Москвич 3е». Завод работает в штатном режиме, прогнозный план на 2024 год составляет 3 тыс. электромобилей», — цитирует заявление компании РИА Новости..
Ранее глава Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская сообщила, что на территории Московского автомобильного завода «Москвич» в Печатниках построят новый производственно-логистический комплекс.