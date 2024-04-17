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На территории столичного завода «Москвич» возведут производственный комплекс

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Глава Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская сообщила, что на территории Московского автомобильного завода «Москвич» в Печатниках построят новый производственно-логистический комплекс.
На территории столичного завода «Москвич» возведут производственный комплекс
  • РИА Новости

Об этом информирует НСН.

Комплекс с отелем, ремонтной мастерской, автомойкой, складом и паркингом разместится на участке площадью более 20 га.

«Суммарная поэтажная площадь объектов составит порядка 194 тыс. кв. м», — уточнила Княжевская.

По её словам, новые помещения построят с целью наращивания оборотов производства и оптимизации рабочих процессов предприятия.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Московской области построят предприятие по производству и ремонту тяжёлой техники.

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