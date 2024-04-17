На территории столичного завода «Москвич» возведут производственный комплекс
- РИА Новости
Об этом информирует НСН.
Комплекс с отелем, ремонтной мастерской, автомойкой, складом и паркингом разместится на участке площадью более 20 га.
«Суммарная поэтажная площадь объектов составит порядка 194 тыс. кв. м», — уточнила Княжевская.
По её словам, новые помещения построят с целью наращивания оборотов производства и оптимизации рабочих процессов предприятия.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Московской области построят предприятие по производству и ремонту тяжёлой техники.