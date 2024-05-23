В метро Москвы провели 268 экскурсий за год

Заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал об итогах работы проекта «Экскурсии в метро».

Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

«За год провели 268 экскурсий для более чем двух тысяч пассажиров. Число аккредитованных экскурсоводов увеличилось вдвое, а москвичам теперь доступно свыше 40 авторских маршрутов», — заявил Ликсутов.

В столичном метро проходят экскурсии на обзорные, исторические, архитектурные, культурные и военные темы.

Также посетителям доступны ночные прогулки в электродепо и на ретротрамвае.

Для детей и подростков подготовлены специальные программы.

Ранее сообщалось, что Дептранс столицы совместно с МХТ имени А.П. Чехова выпустили новые тематические карты «Тройка», приуроченные к церемонии награждения лауреатов премии Художественного театра.