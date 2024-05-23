RT в Telegram
Подпишись

В метро Москвы провели 268 экскурсий за год

Короткая ссылка
Заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал об итогах работы проекта «Экскурсии в метро».
В метро Москвы провели 268 экскурсий за год

Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

«За год провели 268 экскурсий для более чем двух тысяч пассажиров. Число аккредитованных экскурсоводов увеличилось вдвое, а москвичам теперь доступно свыше 40 авторских маршрутов», — заявил Ликсутов.

В столичном метро проходят экскурсии на обзорные, исторические, архитектурные, культурные и военные темы.

Также посетителям доступны ночные прогулки в электродепо и на ретротрамвае.

Для детей и подростков подготовлены специальные программы.

Ранее сообщалось, что Дептранс столицы совместно с МХТ имени А.П. Чехова выпустили новые тематические карты «Тройка», приуроченные к церемонии награждения лауреатов премии Художественного театра.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить