Спасатель Кажуров призвал купаться только в проверенных местах

Государственный инспектор Центра ГИМС Главного управления МЧС России по городу Москва Александр Кажуров призвал граждан купаться только в проверенных местах.

«Водоёмы, где запрещено купание, опасны непроверенными дном и водой, подводными течениями, холодными ключами», — заявил эксперт в беседе с НСН.

Как отметил специалист, чтобы исключить переохлаждение, температура воды должна составлять не менее +18 °С.

Детям рекомендуется купаться не более 15 минут и под присмотром взрослых.

Ранее сообщалось, что в Министерстве экологии и природопользования Московской области напомнили правила поведения в водоохранных зонах.