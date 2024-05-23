Спасатель Кажуров призвал купаться только в проверенных местах
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«Водоёмы, где запрещено купание, опасны непроверенными дном и водой, подводными течениями, холодными ключами», — заявил эксперт в беседе с НСН.
Как отметил специалист, чтобы исключить переохлаждение, температура воды должна составлять не менее +18 °С.
Детям рекомендуется купаться не более 15 минут и под присмотром взрослых.
Ранее сообщалось, что в Министерстве экологии и природопользования Московской области напомнили правила поведения в водоохранных зонах.