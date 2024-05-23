В РСТ отреагировали на решение Норвегии ограничить въезд россиянам

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин прокомментировал решение Норвегии ограничить въезд россиянам.

«Никаких убытков не будет, потому что туда туроператорами поток не генерируется и это недружественная страна», — заявил эксперт в беседе с газетой «Известия».

Как отметил специалист, у России нет прямого авиасообщения с Норвегией.

По словам Барзыкина, до 2022 года в эту страну были только круизные направления.

«Страна не дешёвая и, скажем так, не массовая, поэтому никаких абсолютно потерь для туриндустрии, я имею в виду экономических, это не нанесёт», — заключил эксперт.

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