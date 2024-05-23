В ЛНР троих мужчин осудили за пьяное вождение и конфисковали автомобили

В Луганской Народной Республике троих мужчин осудили за пьяное вождение и конфисковали автомобили, заявили RT в прокуратуре региона.

По данным ведомства, в ноябре 2023 года в Луганске сотрудники ДПС задержали местного жителя за управление автомобилем в состоянии опьянения. При этом мужчина ранее привлекался к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения и лишён права управления транспортным средством. В мае 2024 года Каменобродским районным судом Луганска он осуждён по ч. 1 ст. 264.1 УК России.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, назначил местному жителю наказание с конфискацией транспортного средства, принадлежащего осуждённому, в доход государства.

Аналогичное решение вынес суд в отношении ещё одного жителя республики по такой же статье. В суде установлено, что в декабре прошлого года в селе Новодеркул Беловодского района сотрудники ДПС задержали фигуранта за управление автомобилем в состоянии опьянения. При этом мужчина ранее привлекался к административной ответственности по аналогичному факту и был лишён права управления.

Третий случай с конфискацией — в отношении мужчины, который в мае 2023 года в Кировске управлял автомобилем в состоянии опьянения и был задержан сотрудниками ГИБДД. При этом мужчина ранее привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения и лишён права управления транспортным средством.

Владельцам назначены штрафы более 200 тыс. рублей каждому и лишение права заниматься деятельностью, связанной с управлением машин. Автомобили будут реализованы и деньги уйдут в доход государства.

Ранее российский лидер Владимир Путин поблагодарил прокуроров ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей за работу в сложных условиях.