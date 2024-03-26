RT в Telegram
Подпишись

Путин поблагодарил прокуроров Донбасса и Новороссии за их работу

Короткая ссылка
Российский лидер поблагодарил прокуроров ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей за работу в сложных условиях.
Путин поблагодарил прокуроров Донбасса и Новороссии за их работу
  • РИА Новости

«Вы также, как и ваши коллеги в приграничных регионах, действуете мужественно, в сложной обстановке профессионально выполняете свои обязанности, помогаете людям в решении острых проблем, защищаете их права и законные интересы», — заявил он.

Президент также поставил задачу по укреплению органов прокуратуры в новых регионах. Путин отметил, что это необходимо для эффективной интеграции в единое пространство России.

Ранее глава государства поблагодарил силовиков за задержание участников теракта в Подмосковье.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить