Путин поблагодарил прокуроров Донбасса и Новороссии за их работу

Российский лидер поблагодарил прокуроров ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей за работу в сложных условиях.

«Вы также, как и ваши коллеги в приграничных регионах, действуете мужественно, в сложной обстановке профессионально выполняете свои обязанности, помогаете людям в решении острых проблем, защищаете их права и законные интересы», — заявил он.

Президент также поставил задачу по укреплению органов прокуратуры в новых регионах. Путин отметил, что это необходимо для эффективной интеграции в единое пространство России.

Ранее глава государства поблагодарил силовиков за задержание участников теракта в Подмосковье.