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Следователей СКР Тамбиева и Ляховенко намерены судить за масштабные взятки

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В пресс-службе Верховного суда сообщили об отправке в Балашиху дела двух бывших следователей Следственного комитета. Экс-сотрудникам СК Марату Тамбиеву и Кристине Ляховенко вменяется сразу несколько преступлений: ряд эпизодов взяточничества в особо крупном размере, приготовление к получению взятки, превышение должностных полномочий и фальсификация доказательств.
Следователей СКР Тамбиева и Ляховенко намерены судить за масштабные взятки
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

«Суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры об изменении территориальной подсудности дела», — сказали в пресс-службе суда.

По данным следствия, Тамбиев вымогал у хакеров из группировки Infraud Organization взятку в размере в 2718 биткоинов. Позднее в ходе расследования обвиняемые сообщили об этом сотрудникам ФСБ, и следователя задержали. Хакеры при этом получили условные сроки.

Вместе с этим следователи считают, что Ляховенко незаконно взяла электронные носители «для отыскания содержащейся в них криптовалюты». Позднее электронные средства планировалось перевести на криптокошельки Тамбиева. 

Также бывшие сотрудники ведомства не обеспечили необходимых действий по аресту и обращению в доход государства остальной криптовалюты хакеров в сумме, превышающей 14 млрд рублей.

Ранее в Следственном комитете Московской области заявили, что заместителю начальника УФСИН и трём его сообщникам предъявлены обвинения в коррупционных преступлениях.

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