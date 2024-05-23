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Начальник ГУ связи ВС России Шамарин обвиняется в получении 36 млн рублей взятки

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Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что ведомство обвиняет начальника Главного управления связи ВС России Вадима Шамарина в получении взятки в размере 36 млн рублей.
Начальник ГУ связи ВС России Шамарин обвиняется в получении 36 млн рублей взятки
  • РИА Новости

«По данным следствия, в период с апреля 2016 года по октябрь 2023 года Шамарин получил взятку... в размере 36 млн рублей», — цитирует её ТАСС.

Как пояснила Петренко, деньги Шамарин получал от гендиректора ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» Алексея Высокова и от главного бухгалтера этой же фирмы Елены Гришиной.

По словам Петренко, денежные средства передавались Шамарину за увеличение объёмов продукции, поставляемой по госконтрактам для нужд Министерства обороны России, а также за общее покровительство с его стороны.

Ранее стало известно, что суд арестовал Шамарина, он заключён под стражу на два месяца.

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