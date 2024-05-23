Начальник ГУ связи ВС России Шамарин обвиняется в получении 36 млн рублей взятки
- РИА Новости
«По данным следствия, в период с апреля 2016 года по октябрь 2023 года Шамарин получил взятку... в размере 36 млн рублей», — цитирует её ТАСС.
Как пояснила Петренко, деньги Шамарин получал от гендиректора ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» Алексея Высокова и от главного бухгалтера этой же фирмы Елены Гришиной.
По словам Петренко, денежные средства передавались Шамарину за увеличение объёмов продукции, поставляемой по госконтрактам для нужд Министерства обороны России, а также за общее покровительство с его стороны.
Ранее стало известно, что суд арестовал Шамарина, он заключён под стражу на два месяца.