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Арестован начальник Главного управления связи ВС России Вадим Шамарин

Суд арестовал замначальника Генштаба ВС России Вадима Шамарина

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Суд арестовал заместителя начальника Генштаба ВС России генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, он отправлен под стражу на два месяца. Высокопоставленному офицеру вменяется получение особо крупной взятки.
Арестован начальник Главного управления связи ВС России Вадим Шамарин
  • РИА Новости

Об этом сообщили RT в 235-м гарнизонном военном суде.

Шамарин также является начальником Главного управления связи Вооружённых сил России.

Накануне стало известно об аресте бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова.

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