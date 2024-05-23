Арестован начальник Главного управления связи ВС России Вадим Шамарин
Суд арестовал замначальника Генштаба ВС России Вадима Шамарина
Суд арестовал заместителя начальника Генштаба ВС России генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, он отправлен под стражу на два месяца. Высокопоставленному офицеру вменяется получение особо крупной взятки.
- РИА Новости
Об этом сообщили RT в 235-м гарнизонном военном суде.
Шамарин также является начальником Главного управления связи Вооружённых сил России.
Накануне стало известно об аресте бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова.
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