Арестован начальник Главного управления связи ВС России Вадим Шамарин

Суд арестовал замначальника Генштаба ВС России Вадима Шамарина

Суд арестовал заместителя начальника Генштаба ВС России генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, он отправлен под стражу на два месяца. Высокопоставленному офицеру вменяется получение особо крупной взятки.

РИА Новости

Об этом сообщили RT в 235-м гарнизонном военном суде. Шамарин также является начальником Главного управления связи Вооружённых сил России. Накануне стало известно об аресте бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова.