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В Тюмени расселят более 130 аварийных домов

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В Главном управлении строительства Тюмени заявили о планах по расселению 132 аварийных домов в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ).
В Тюмени расселят более 130 аварийных домов
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«На текущий момент в области заключено 24 договора КРТ. Больше всего внимание специалистов приковано к 17 проектам, которые реализуются на территориях существующей жилой застройки. Общая площадь таких проектов — 268 га», — рассказали в управлении.

Также в ходе реализации программы в течение трёх лет построят 34 социальных объекта и новый пешеходный мост.

Ранее сообщалось, что в Москве запустили официальный сайт программы КРТ.

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