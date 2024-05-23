В Тюмени расселят более 130 аварийных домов
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«На текущий момент в области заключено 24 договора КРТ. Больше всего внимание специалистов приковано к 17 проектам, которые реализуются на территориях существующей жилой застройки. Общая площадь таких проектов — 268 га», — рассказали в управлении.
Также в ходе реализации программы в течение трёх лет построят 34 социальных объекта и новый пешеходный мост.
Ранее сообщалось, что в Москве запустили официальный сайт программы КРТ.