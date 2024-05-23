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На Ямале вручили почётные звания работникам нефтегазовой отрасли

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На Ямале вручили почётные звания работникам нефтегазовой отрасли за профессиональные достижения и успехи.
На Ямале вручили почётные звания работникам нефтегазовой отрасли
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов вручил звания «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Ямало-Ненецкого автономного округа» слесарю-ремонтнику Сергею Зайцеву, главному механику Николаю Михайлову, начальнику участка Александру Франчуку и оператору по добыче нефти и газа Александру Чучелову.

Также почётного звания «Заслуженный геолог ЯНАО» удостоен заместитель генерального директора, главный геолог «РН-Пурнефтегаз» Алексей Андреев.

Ранее в ЯНАО выбрали лучшие проекты на тему традиционного северного фольклора.

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