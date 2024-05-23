Три муниципалитета из Калининграда будут участвовать во всероссийском конкурсе
- РИА Новости
Об этом сообщает «Янтарный край».
Участвовать будут Светлогорский, Славский и Черняховский муниципалитеты.
«В Славске предлагают создать экопарк на территории городского парка имени Юрия Гагарина. В Светлогорске хотят сделать комфортным местом для отдыха реку Светлогорку, а в Черняховске главное внимание уделили историческому центру города», — говорится в сообщении пресс-службы правительства Калининградской области.
Проекты предусматривают обустройство общественных пространств.
Ранее сообщалось, что в Ноябрьске построят спортивный комплекс к юбилею города.