На Ставрополье до 252 тысяч выросло число предпринимателей малого и среднего бизнеса

На Ставрополье до 252 тыс. выросло число предпринимателей малого и среднего бизнеса, рассказал губернатор региона Владимир Владимиров.

Об этом сообщает ИА «Победа26».

«Малое и среднее предпринимательство — это сектор, наделённый огромной социальной составляющей. Количество субъектов предпринимательства в этом секторе выросло с 99 тыс. в 2013 году до 252 тыс. в 2023 году. Ожидаем, что к 2030 году в этом секторе будет занято более полумиллиона наших земляков», — сказал Владимиров.

По его словам, для господдержки за эти годы из бюджета привлекли более 3,5 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что число предпринимателей в ЯНАО достигло 18 тыс.