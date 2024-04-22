Число предпринимателей в ЯНАО достигло 18 тысяч

В Ямало-Ненецком автономном округе работают более 18 тыс. предпринимателей, заявил заместитель председателя заксобрания региона Виктор Казарин.

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс».

«Малый и средний бизнес вносит значимый вклад в экономику региона и страны в целом», — сказал Казарин.

В окружном заксобрании также отметили, что в 2023 году предприниматели перечислили в региональный бюджет более 3 млрд рублей.

Финансовой поддержкой из бюджета воспользовались более 460 бизнесменов.

Ранее сообщалось, что представители малого и среднего бизнеса Московской области получили почти 10 млрд рублей поддержки в рамках льготных микрозаймов и поручительств в 2023 году.