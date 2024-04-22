Число предпринимателей в ЯНАО достигло 18 тысяч
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Об этом сообщает ИА «Север-Пресс».
«Малый и средний бизнес вносит значимый вклад в экономику региона и страны в целом», — сказал Казарин.
В окружном заксобрании также отметили, что в 2023 году предприниматели перечислили в региональный бюджет более 3 млрд рублей.
Финансовой поддержкой из бюджета воспользовались более 460 бизнесменов.
Ранее сообщалось, что представители малого и среднего бизнеса Московской области получили почти 10 млрд рублей поддержки в рамках льготных микрозаймов и поручительств в 2023 году.