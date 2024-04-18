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Представители подмосковного МСБ получили льготные займы на 10 млрд рублей в 2023 году

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Представители малого и среднего бизнеса Московской области получили почти 10 млрд рублей поддержки в рамках льготных микрозаймов и поручительств в 2023 году.
Представители подмосковного МСБ получили льготные займы на 10 млрд рублей в 2023 году
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает телеканал «360».

«Гарантийные поручительства при недостатке залогового обеспечения — один из самых востребованных инструментов развития бизнеса. Цифры растут с каждым годом: в прошлом году объём кредитов под поручительства РГО вырос на 47% по сравнению с 2022 годом и составил более 430 млрд рублей», — сказал министр экономического развития России Максим Решетников.

Он отметил, что количество выданных поручительств выросло на 33%, до 26 тыс. В список лидеров по объёму привлечённых кредитов вошли Москва, Свердловская область, Санкт-Петербург, Московская область и ряд других регионов.

Ранее сообщалось, что количество компаний-экспортёров в Удмуртии выросло до 800.

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