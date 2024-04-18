Представители подмосковного МСБ получили льготные займы на 10 млрд рублей в 2023 году
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает телеканал «360».
«Гарантийные поручительства при недостатке залогового обеспечения — один из самых востребованных инструментов развития бизнеса. Цифры растут с каждым годом: в прошлом году объём кредитов под поручительства РГО вырос на 47% по сравнению с 2022 годом и составил более 430 млрд рублей», — сказал министр экономического развития России Максим Решетников.
Он отметил, что количество выданных поручительств выросло на 33%, до 26 тыс. В список лидеров по объёму привлечённых кредитов вошли Москва, Свердловская область, Санкт-Петербург, Московская область и ряд других регионов.
Ранее сообщалось, что количество компаний-экспортёров в Удмуртии выросло до 800.