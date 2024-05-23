Пространством «Молодёжь Москвы» воспользовались более 200 тысяч человек
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт kp.ru.
«Чаще всего пространством пользуются москвичи 20—25 лет. В нём ребята воплощают свои идеи и проекты — проводят мероприятия различного формата, фотосъёмки, репетиции, снимают видеоролики, записывают подкасты и интервью», — сказала Сергунина.
На шести площадках посетители могут воспользоваться конференц-залом, переговорной, коворкингом, залом для тренировок и танцев, а также видео- и медиастудиями.
Ранее сообщалось, что в Москве пройдут голосования за новые туристические маршруты.