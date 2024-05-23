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Пространством «Молодёжь Москвы» воспользовались более 200 тысяч человек

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Пространством «Молодёжь Москвы» воспользовались более 200 тыс. человек, рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.
Пространством «Молодёжь Москвы» воспользовались более 200 тысяч человек
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Чаще всего пространством пользуются москвичи 20—25 лет. В нём ребята воплощают свои идеи и проекты — проводят мероприятия различного формата, фотосъёмки, репетиции, снимают видеоролики, записывают подкасты и интервью», — сказала Сергунина.

На шести площадках посетители могут воспользоваться конференц-залом, переговорной, коворкингом, залом для тренировок и танцев, а также видео- и медиастудиями.

Ранее сообщалось, что в Москве пройдут голосования за новые туристические маршруты.

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