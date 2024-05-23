Пространством «Молодёжь Москвы» воспользовались более 200 тысяч человек

Пространством «Молодёжь Москвы» воспользовались более 200 тыс. человек, рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Чаще всего пространством пользуются москвичи 20—25 лет. В нём ребята воплощают свои идеи и проекты — проводят мероприятия различного формата, фотосъёмки, репетиции, снимают видеоролики, записывают подкасты и интервью», — сказала Сергунина.

На шести площадках посетители могут воспользоваться конференц-залом, переговорной, коворкингом, залом для тренировок и танцев, а также видео- и медиастудиями.

Ранее сообщалось, что в Москве пройдут голосования за новые туристические маршруты.