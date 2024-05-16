В Москве пройдут голосования за новые туристические маршруты

В Москве на платформе «Активный гражданин» запустили голосование по спецпроекту «Вот это Москва!», подготовленное совместно с сервисом Russpass. Участники отметят места, которые стоит посетить тем, кто впервые приехал в столицу.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

Всего планируется провести девять голосований — по два этапа в каждом, рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«Сначала пользователи поделятся своими идеями, а затем оценят самые оригинальные варианты. Предложения москвичей лягут в основу новых туристических маршрутов для разных категорий путешественников», — отметила она.

Последующие голосования посвятят отдыху семей с детьми, маршрутам для пожилых туристов, молодёжи 18—35 лет, знатоков науки и ценителей культуры.

Ранее НСН сообщала, что спрос работодателей на турагентов в России увеличился в три раза с апреля прошлого года.