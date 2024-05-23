На Ставрополье в развитие сельских территорий было направлено 50 млрд рублей за 10 лет
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Победа26».
По словам Владимирова, за 10 лет финансирование развития села увеличилось в 4,5 раза. Ранее этот показатель составлял 2,5 млрд рублей, а в 2023 году увеличился до 12 млрд рублей. Совокупно в развитие сельских территорий Ставропольского края за 10 лет активного развития направления было вложено более 50 млрд рублей.
Он добавил, что объём валового производства увеличился в два раза за 10 лет и в 2023 году составил 281 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что на Ставрополье проведут капитальный ремонт в 29 школах за два года.