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На Ставрополье в развитие сельских территорий было направлено 50 млрд рублей за 10 лет

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На Ставрополье в развитие сельских территорий было направлено 50 млрд рублей за 10 лет, сообщил глава региона Владимир Владимиров.
На Ставрополье в развитие сельских территорий было направлено 50 млрд рублей за 10 лет
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Победа26».

По словам Владимирова, за 10 лет финансирование развития села увеличилось в 4,5 раза. Ранее этот показатель составлял 2,5 млрд рублей, а в 2023 году увеличился до 12 млрд рублей. Совокупно в развитие сельских территорий Ставропольского края за 10 лет активного развития направления было вложено более 50 млрд рублей.

Он добавил, что объём валового производства увеличился в два раза за 10 лет и в 2023 году составил 281 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что на Ставрополье проведут капитальный ремонт в 29 школах за два года.

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