На Ставрополье в развитие сельских территорий было направлено 50 млрд рублей за 10 лет, сообщил глава региона Владимир Владимиров.

Об этом сообщает ИА «Победа26».

По словам Владимирова, за 10 лет финансирование развития села увеличилось в 4,5 раза. Ранее этот показатель составлял 2,5 млрд рублей, а в 2023 году увеличился до 12 млрд рублей. Совокупно в развитие сельских территорий Ставропольского края за 10 лет активного развития направления было вложено более 50 млрд рублей.

Он добавил, что объём валового производства увеличился в два раза за 10 лет и в 2023 году составил 281 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что на Ставрополье проведут капитальный ремонт в 29 школах за два года.