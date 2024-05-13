На Ставрополье проведут капитальный ремонт в 29 школах за два года.

Об этом, как сообщает ИА «Победа26», заявили на еженедельном совещании в правительстве Ставропольского края.

«Их реконструкция ведётся по президентской программе модернизации школьных систем образования. По поручению губернатора ход её реализации контролируют специалисты краевых Минстроя и Минобра», — говорится в материале.

Глава региона Владимир Владимиров поручил соблюдать график ремонтных работ в средних учебных заведениях. Часть школ приведут в порядок в течение двух лет. В 2024 году планируется завершить обновление шести школ, ещё 23 пройдут реконструкцию в 2024—2025 годах.

Ранее сообщили, что в Тверской области отремонтируют более 150 школ и детских садов.