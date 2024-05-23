RT в Telegram
Подпишись

Аксёнов: Путин работает практически круглые сутки

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин работает практически круглые сутки, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.
Аксёнов: Путин работает практически круглые сутки
  • РИА Новости

«Лидер, я знаю, работает практически круглые сутки. До него можно дозвониться в любое время, если возникает острая совсем необходимость», — отметил Аксёнов в эфире телеканала «Крым 24».

Как отметил глава республики, основная нагрузка с точки зрения внешней политики и в целом движения страны вперёд лежит на президенте, который проводит в этом плане колоссальную работу.

«Наша задача — подставить плечо лидеру», — добавил Аксёнов.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал о функциях новых сотрудников администрации президента России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить