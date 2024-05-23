Аксёнов: Путин работает практически круглые сутки

Президент России Владимир Путин работает практически круглые сутки, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Лидер, я знаю, работает практически круглые сутки. До него можно дозвониться в любое время, если возникает острая совсем необходимость», — отметил Аксёнов в эфире телеканала «Крым 24».

Как отметил глава республики, основная нагрузка с точки зрения внешней политики и в целом движения страны вперёд лежит на президенте, который проводит в этом плане колоссальную работу.

«Наша задача — подставить плечо лидеру», — добавил Аксёнов.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал о функциях новых сотрудников администрации президента России.