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Собянин: Москва — первая среди регионов по уровню развития ГЧП

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что рейтинг по уровню развития государственно-частного партнёрства ежегодно составляет Минэкономразвития России и Москва за 2023 год заняла первое место.
Собянин: Москва — первая среди регионов по уровню развития ГЧП
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

«Столица вышла вперёд в абсолютно конкурентной борьбе. По итогам прошлого года в тройке лидеров также Нижегородская область и Санкт-Петербург. Специалисты оценивают эффективность сотрудничества региона и частного бизнеса и динамику реализации совместных проектов», — написал Собянин в своём Telegram-канале.

Он отметил, что Москва не первый год активно привлекает частных инвесторов к решению важных для развития города задач.

Ранее Собянин подвёл итоги майских праздников.

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