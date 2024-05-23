Собянин: Москва — первая среди регионов по уровню развития ГЧП
- РИА Новости
Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
«Столица вышла вперёд в абсолютно конкурентной борьбе. По итогам прошлого года в тройке лидеров также Нижегородская область и Санкт-Петербург. Специалисты оценивают эффективность сотрудничества региона и частного бизнеса и динамику реализации совместных проектов», — написал Собянин в своём Telegram-канале.
Он отметил, что Москва не первый год активно привлекает частных инвесторов к решению важных для развития города задач.
Ранее Собянин подвёл итоги майских праздников.