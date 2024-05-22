Собянин подвёл итоги майских праздников
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24».
«В первом квартале 2024 года мы приняли 5,86 млн гостей — на 20% больше, чем в доковидном 2019 году. Объём туристско-экскурсионного потребления за этот период оценивается в более чем 300 млрд руб., а объем поступлений в бюджет — в более чем 40 млрд руб. Порядка 90% туристов приехали в Москву из регионов России, больше всего из городов: Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани, Красноярска, Новосибирска, Тюмени, Ярославля и других», — написал Собянин в своём блоге.
Он отметил, что после небольшой паузы второй половины мая наступит летний туристический сезон, который также обещает быть насыщенным.
Ранее сообщалось, что почти 90% опрошенных российских туристов собираются провести летние отпуска в поездках по стране.