Собянин подвёл итоги майских праздников

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что во время майских праздников столицу посетили 2,2 млн туристов.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«В первом квартале 2024 года мы приняли 5,86 млн гостей — на 20% больше, чем в доковидном 2019 году. Объём туристско-экскурсионного потребления за этот период оценивается в более чем 300 млрд руб., а объем поступлений в бюджет — в более чем 40 млрд руб. Порядка 90% туристов приехали в Москву из регионов России, больше всего из городов: Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани, Красноярска, Новосибирска, Тюмени, Ярославля и других», — написал Собянин в своём блоге.

Он отметил, что после небольшой паузы второй половины мая наступит летний туристический сезон, который также обещает быть насыщенным.

Ранее сообщалось, что почти 90% опрошенных российских туристов собираются провести летние отпуска в поездках по стране.