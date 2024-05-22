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Собянин подвёл итоги майских праздников

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что во время майских праздников столицу посетили 2,2 млн туристов.
Собянин подвёл итоги майских праздников
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«В первом квартале 2024 года мы приняли 5,86 млн гостей — на 20% больше, чем в доковидном 2019 году. Объём туристско-экскурсионного потребления за этот период оценивается в более чем 300 млрд руб., а объем поступлений в бюджет — в более чем 40 млрд руб. Порядка 90% туристов приехали в Москву из регионов России, больше всего из городов: Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани, Красноярска, Новосибирска, Тюмени, Ярославля и других», — написал Собянин в своём блоге.

Он отметил, что после небольшой паузы второй половины мая наступит летний туристический сезон, который также обещает быть насыщенным.

Ранее сообщалось, что почти 90% опрошенных российских туристов собираются провести летние отпуска в поездках по стране.

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