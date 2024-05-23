RT в Telegram
Подпишись

В районе Ново-Переделкино построят многофункциональный спортивный кластер

Короткая ссылка
В районе Ново-Переделкино построят многофункциональный спортивный кластер, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.
В районе Ново-Переделкино построят многофункциональный спортивный кластер
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на официальный портал мэра и правительства Москвы.

«Сейчас на 90% выполнены работы по планировке территории, специалисты начали установку бортового камня и подготовку основания для скейт-парка. В ближайшее время начнётся обустройство детских и спортивных площадок», — говорится в сообщении.

В новом спортивном комплексе появятся скейт-парк с трамплинами, памп-трек, бетонный боул для катания и выполнения комбинаций на скейтбордах, роликах, трюковых самокатах и велосипедах BMX, а также зона для воркаута.

Кроме того, предусмотрено поле для мини-футбола и фитнес-станция в стиле «русский ниндзя» для развития координации, ловкости, силы рук и плечевого пояса, отработки скалолазных техник.

Ранее сообщалось, что в Тимирязевском районе Москвы начались работы по благоустройству сквера Соломенной Сторожки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить