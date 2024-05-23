В районе Ново-Переделкино построят многофункциональный спортивный кластер, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на официальный портал мэра и правительства Москвы.

«Сейчас на 90% выполнены работы по планировке территории, специалисты начали установку бортового камня и подготовку основания для скейт-парка. В ближайшее время начнётся обустройство детских и спортивных площадок», — говорится в сообщении.

В новом спортивном комплексе появятся скейт-парк с трамплинами, памп-трек, бетонный боул для катания и выполнения комбинаций на скейтбордах, роликах, трюковых самокатах и велосипедах BMX, а также зона для воркаута.

Кроме того, предусмотрено поле для мини-футбола и фитнес-станция в стиле «русский ниндзя» для развития координации, ловкости, силы рук и плечевого пояса, отработки скалолазных техник.

Ранее сообщалось, что в Тимирязевском районе Москвы начались работы по благоустройству сквера Соломенной Сторожки.