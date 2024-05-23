Два спорткомплекса передали арендаторам в Москве с начала года
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Договоры аренды сроком на 25 лет заключены в рамках выполнения программы повышения эффективности управления городскими объектами массового спорта, запущенной в 2023 году. Поэтому арендаторы обязаны будут сохранить спортивный профиль объектов, передаёт НСН.
Первый спорткомплекс, на улице Берзарина, включает три спортзала и бассейн.
Второй объект располагает спортивным, тренажёрным и бильярдным залами.
В настоящее время проводятся торги ещё по двум профильным объектам — в районе Покровское-Стрешнево и в Некрасовке.
Ранее в Департаменте по конкурентной политике Москвы рассказали, что в столице выставили на торги спорткомплекс в Можайском районе.