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Два спорткомплекса передали арендаторам в Москве с начала года

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Заммэра Москвы, глава Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева рассказала, что в столице с начала года передали в аренду частным юридическим лицам два спортивных комплекса — в районе Хорошёво-Мнёвники и в Зеленограде.
Два спорткомплекса передали арендаторам в Москве с начала года
  • Gettyimages.ru

Договоры аренды сроком на 25 лет заключены в рамках выполнения программы повышения эффективности управления городскими объектами массового спорта, запущенной в 2023 году. Поэтому арендаторы обязаны будут сохранить спортивный профиль объектов, передаёт НСН.

Первый спорткомплекс, на улице Берзарина, включает три спортзала и бассейн.

Второй объект располагает спортивным, тренажёрным и бильярдным залами.

В настоящее время проводятся торги ещё по двум профильным объектам — в районе Покровское-Стрешнево и в Некрасовке.

Ранее в Департаменте по конкурентной политике Москвы рассказали, что в столице выставили на торги спорткомплекс в Можайском районе.

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