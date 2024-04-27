Столица выставила на торги помещение спортивного назначения

В Департаменте по конкурентной политике Москвы рассказали о том, что в столице выставили на торги спорткомплекс в Можайском районе.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Его стоимость определится в ходе торгов 28 мая. Участвовать в них могут юридические и физические лица», — заявил глава ведомства Кирилл Пуртов.

Он также отметил, что общая площадь объекта на улице Кутузова превышает 2,2 тыс. кв. м.

Заявки на участие в онлайн-аукционе принимаются до 16 мая.

Ранее сообщалось, что Москва выставит на торги по аренде три участка в ТиНАО.