Столица выставила на торги помещение спортивного назначения
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
«Его стоимость определится в ходе торгов 28 мая. Участвовать в них могут юридические и физические лица», — заявил глава ведомства Кирилл Пуртов.
Он также отметил, что общая площадь объекта на улице Кутузова превышает 2,2 тыс. кв. м.
Заявки на участие в онлайн-аукционе принимаются до 16 мая.
Ранее сообщалось, что Москва выставит на торги по аренде три участка в ТиНАО.