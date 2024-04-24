Москва выставит на торги по аренде три участка в ТиНАО
«Для развития инфраструктуры Троицкого и Новомосковского административных округов город выставит на торги три земельных участка общей площадью 0,4 га. Они расположены в поселениях Вороновском, Марушкинском и Краснопахорском. Победители аукционов смогут построить там торговые объекты, суммарная площадь недвижимости превысит 2000 кв. м», — отметил он.
На участках могут построить объекты торговли, торгово-бытовые объекты, магазины.
По словам председателя комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлианы Княжевской, территория Новой Москвы — одна из перспективных городских точек роста.
«Поэтому строительство объектов торгово-коммерческого назначения не только является экономически целесообразным, но и необходимо для формирования благоприятных условий для жизни и работы горожан», — сказала она.
С победителями торгов заключат договоры аренды на два с половиной года.