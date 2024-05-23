На площадках технополиса «Москва» создадут центры пользования оборудованием

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в помощь промышленным предприятиям столицы на площадках особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», «Печатники» и «Алабушево» создадут центры коллективного пользования высокотехнологичным оборудованием.

Об этом информирует НСН со ссылкой на Telegram-канал главы города.

Мэр отметил, что благодаря этому резиденты ОЭЗ и другие промышленные предприятия столицы смогут наладить выпуск комплектующих, а также проводить вычислительно-измерительные исследования своей продукции.

Собянин также напомнил, что в ноябре 2023 года в индустриальном парке «Руднево» открыли Центр коллективного пользования Федерального центра беспилотных авиационных систем.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что объём инвестиций в столичные проекты в 2023 году достиг порядка 6,8 трлн рублей.