На площадках технополиса «Москва» создадут центры пользования оборудованием
- РИА Новости
Об этом информирует НСН со ссылкой на Telegram-канал главы города.
Мэр отметил, что благодаря этому резиденты ОЭЗ и другие промышленные предприятия столицы смогут наладить выпуск комплектующих, а также проводить вычислительно-измерительные исследования своей продукции.
Собянин также напомнил, что в ноябре 2023 года в индустриальном парке «Руднево» открыли Центр коллективного пользования Федерального центра беспилотных авиационных систем.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что объём инвестиций в столичные проекты в 2023 году достиг порядка 6,8 трлн рублей.