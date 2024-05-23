Россияне рассказали, сколько готовы ждать ответ от потенциального работодателя

Аналитики провели исследование и выяснили, что большинство российских соискателей хотели бы получать ответ от работодателя в течение недели после отклика на вакансию, при этом 21% готовы ожидать ответа более длительное время.

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на сервисы «Работа.ру» и СберПодбор.

Так, 12% соискателей, преимущественно в возрасте 25—29 лет, хотят видеть ответ уже через сутки.

Порядка 38% респондентов, в основном в возрасте 19—34 года, готовы ждать несколько дней.

Ещё 37% соискатели, в основном 35—39 лет, готовы ожидать неделю, а 21% — от двух недель до месяца. В основном это люди в возрасте 40—55 лет.

При этом 6% хотят получать ответ сразу же, что обусловлено дефицитом кадров на рынке.

Ранее НСН сообщала, что спрос работодателей на турагентов в России увеличился в три раза с апреля прошлого года.