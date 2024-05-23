Россияне рассказали, сколько готовы ждать ответ от потенциального работодателя
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Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на сервисы «Работа.ру» и СберПодбор.
Так, 12% соискателей, преимущественно в возрасте 25—29 лет, хотят видеть ответ уже через сутки.
Порядка 38% респондентов, в основном в возрасте 19—34 года, готовы ждать несколько дней.
Ещё 37% соискатели, в основном 35—39 лет, готовы ожидать неделю, а 21% — от двух недель до месяца. В основном это люди в возрасте 40—55 лет.
При этом 6% хотят получать ответ сразу же, что обусловлено дефицитом кадров на рынке.
Ранее НСН сообщала, что спрос работодателей на турагентов в России увеличился в три раза с апреля прошлого года.