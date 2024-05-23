Специалист Жуков: отмена льготной ипотеки повлияет на стоимость аренды жилья
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В мае ставки по долгосрочной аренде снизились, что связано с сезонным фактором, отметил специалист в интервью Life.ru.
По его словам, к июню арендная ставка в Москве и Санкт-Петербурге может сократиться ещё на 5%. При этом больше всего подешевеют студии и однокомнатные квартиры.
Однако в середине лета ситуация может измениться на фоне прекращения действия программы льготной ипотеки.
«После 1 июля мы ожидаем плавного перетекания спроса потребителей, ранее планировавших покупку недвижимости, в долгосрочную аренду. Самыми востребованными окажутся наиболее бюджетные варианты жилья», — резюмировал Жуков.
Ранее финансовый консультант и владелец инвестиционного агентства недвижимости Bestate Татьяна Бунегина рассказала о причинах более низкой стоимости апартаментов.