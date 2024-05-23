Специалист Жуков: отмена льготной ипотеки повлияет на стоимость аренды жилья

Руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков рассказал, что в Москве рост стоимости аренды квартир, который шёл с июля 2023 года, замедлился. Однако в июле 2024-го вновь возможен рост цен.

В мае ставки по долгосрочной аренде снизились, что связано с сезонным фактором, отметил специалист в интервью Life.ru.

По его словам, к июню арендная ставка в Москве и Санкт-Петербурге может сократиться ещё на 5%. При этом больше всего подешевеют студии и однокомнатные квартиры.

Однако в середине лета ситуация может измениться на фоне прекращения действия программы льготной ипотеки.

«После 1 июля мы ожидаем плавного перетекания спроса потребителей, ранее планировавших покупку недвижимости, в долгосрочную аренду. Самыми востребованными окажутся наиболее бюджетные варианты жилья», — резюмировал Жуков.

Ранее финансовый консультант и владелец инвестиционного агентства недвижимости Bestate Татьяна Бунегина рассказала о причинах более низкой стоимости апартаментов.