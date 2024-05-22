Мужчина получил 4,5 года колонии за попытку поджечь военкомат на Ставрополье

Южный окружной военный суд приговорил мужчину к четырём годам и шести месяцам исправительной колонии строгого режима за попытку поджечь военкомат в Невинномысске Ставропольского края.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Следствие установило, что уроженец Казани в 2022 году был завербован представителями украинской разведки через переписку. Сотрудники Главного управления разведки МО Украины поручили мужчине поехать в Невинномысск и поджечь военкомат.

19 декабря 2022 года фигуранта задержали. В его отношении было возбуждено дело по статье «Попытка теракта».

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее в Хабаровске суд приговорил противника СВО к 15 годам за поджог военкомата.