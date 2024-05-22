RT в Telegram
Подпишись

Мужчина получил 4,5 года колонии за попытку поджечь военкомат на Ставрополье

Короткая ссылка
Южный окружной военный суд приговорил мужчину к четырём годам и шести месяцам исправительной колонии строгого режима за попытку поджечь военкомат в Невинномысске Ставропольского края.
Мужчина получил 4,5 года колонии за попытку поджечь военкомат на Ставрополье
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Следствие установило, что уроженец Казани в 2022 году был завербован представителями украинской разведки через переписку. Сотрудники Главного управления разведки МО Украины поручили мужчине поехать в Невинномысск и поджечь военкомат.

19 декабря 2022 года фигуранта задержали. В его отношении было возбуждено дело по статье «Попытка теракта».

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее в Хабаровске суд приговорил противника СВО к 15 годам за поджог военкомата.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить