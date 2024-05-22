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Жителя КБР осудили на 15 лет колонии за подготовку теракта в Нальчике

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Суд в Ростове-на-Дону приговорил к 15 годам лишения свободы жителя Кабардино-Балкарии Кантемира Нафедзова по делу о подготовке теракта и участии в деятельности террористической организации.
Жителя КБР осудили на 15 лет колонии за подготовку теракта в Нальчике
  • РИА Новости

Об этом сообщил Южный окружной военный суд.

По данным суда, Нафедзов намеревался совершить террористический акт в Нальчике.

«Подсудимый стал вести наблюдение за административными зданиями и железнодорожным вокзалом Нальчика, проводить фото- и видеофиксацию указанных объектов», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее в ФСБ России сообщили о предотвращении в Крыму теракта на железной дороге. По данному факту задержали мужчину и женщину.

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