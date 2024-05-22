Жителя КБР осудили на 15 лет колонии за подготовку теракта в Нальчике
- РИА Новости
Об этом сообщил Южный окружной военный суд.
По данным суда, Нафедзов намеревался совершить террористический акт в Нальчике.
«Подсудимый стал вести наблюдение за административными зданиями и железнодорожным вокзалом Нальчика, проводить фото- и видеофиксацию указанных объектов», — приводит сообщение РИА Новости.
Ранее в ФСБ России сообщили о предотвращении в Крыму теракта на железной дороге. По данному факту задержали мужчину и женщину.