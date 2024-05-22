Жителя КБР осудили на 15 лет колонии за подготовку теракта в Нальчике

Суд в Ростове-на-Дону приговорил к 15 годам лишения свободы жителя Кабардино-Балкарии Кантемира Нафедзова по делу о подготовке теракта и участии в деятельности террористической организации.

РИА Новости

Об этом сообщил Южный окружной военный суд. По данным суда, Нафедзов намеревался совершить террористический акт в Нальчике. «Подсудимый стал вести наблюдение за административными зданиями и железнодорожным вокзалом Нальчика, проводить фото- и видеофиксацию указанных объектов», — приводит сообщение РИА Новости. Ранее в ФСБ России сообщили о предотвращении в Крыму теракта на железной дороге. По данному факту задержали мужчину и женщину.