Путин: благополучие людей — важнейший критерий оценки всей работы властей России
- РИА Новости
С таким заявлением выступил на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) глава государства Владимир Путин.
«У всех наших планов — экономических, технологических и тем более социальных — есть важнейшее измерение и важнейший критерий всей нашей работы. Это благополучие людей», — заявил он.
Российский лидер добавил, что национальный рейтинг качества жизни граждан должен служить интегральным механизмом оценки действий правительства и регионов по реализации национальных целей.
Также в ходе заседания президент России выступил с предложением учредить ежегодную премию АСИ.