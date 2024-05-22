Путин: благополучие людей — важнейший критерий оценки всей работы властей России

Благополучие людей является важнейшим критерием оценки работы федеральных и региональных властей России.

С таким заявлением выступил на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) глава государства Владимир Путин.

«У всех наших планов — экономических, технологических и тем более социальных — есть важнейшее измерение и важнейший критерий всей нашей работы. Это благополучие людей», — заявил он.

Российский лидер добавил, что национальный рейтинг качества жизни граждан должен служить интегральным механизмом оценки действий правительства и регионов по реализации национальных целей.

Также в ходе заседания президент России выступил с предложением учредить ежегодную премию АСИ.