«Известия»: с мошенничеством в интернете сталкивались 60% россиян
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Об этом сообщает газета «Известия».
Исследование провела международная образовательная платформа DEFIN.
«Чаще всего аферисты звонили респондентам по телефону, представляясь сотрудниками банков или других финансовых структур (32%). На втором месте обман в соцсетях — с таким видом мошенничества столкнулись 22% россиян. От переводов средств в сомнительные организации и/или блогерам, которые ведут недобросовестную деятельность, пострадали 16% респондентов», — говорится в сообщении организации.
25% опрошенных заявили, что в итоге потеряли от 100 тыс. до 500 тыс. руб.
Ранее Центробанк предупредил российских военных о новой обманной схеме мошенников.