«Известия»: с мошенничеством в интернете сталкивались 60% россиян

С мошенничеством в интернете сталкивались 60% россиян, говорится в результатах исследования.

Об этом сообщает газета «Известия».

Исследование провела международная образовательная платформа DEFIN.

«Чаще всего аферисты звонили респондентам по телефону, представляясь сотрудниками банков или других финансовых структур (32%). На втором месте обман в соцсетях — с таким видом мошенничества столкнулись 22% россиян. От переводов средств в сомнительные организации и/или блогерам, которые ведут недобросовестную деятельность, пострадали 16% респондентов», — говорится в сообщении организации.

25% опрошенных заявили, что в итоге потеряли от 100 тыс. до 500 тыс. руб.

Ранее Центробанк предупредил российских военных о новой обманной схеме мошенников.