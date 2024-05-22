Центробанк предупредил российских военных о новой обманной схеме мошенников
- РИА Новости
Новая адаптация схемы заключается в том, что мошенники звонят или пишут потенциальным жертвам и сообщают, что из их денежного довольствия будет удержано 195 тыс. рублей (размер единовременной выплаты для военных).
В качестве причины злоумышленники называют «дисциплинарное взыскание» и даже направляют в мессенджер «копию выписки» якобы из приказа Департамента финансового обеспечения Минобороны.
Мошенники предлагают военнослужащему перевести накопления с карты на якобы безопасный счёт, «чтобы деньги не списали». Получив деньги, аферисты исчезают.
Центробанк рекомендует прервать разговор, если поступил подозрительный звонок. «Безопасных» или «специальных» счетов при этом не существует, подчеркнули в ЦБ.
Ранее стало известно, что мошенники стали использовать новую схему обмана людей старшего возраста: теперь им обещают перерасчёт пенсии в обмен на код идентификации.