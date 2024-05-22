RT в Telegram
Подпишись

Центробанк предупредил российских военных о новой обманной схеме мошенников

Короткая ссылка
Центробанк России предупреждает, что мошенники начали обманывать военнослужащих и их родных с помощью популярной легенды про безопасный счёт.
Центробанк предупредил российских военных о новой обманной схеме мошенников
  • РИА Новости

Новая адаптация схемы заключается в том, что мошенники звонят или пишут потенциальным жертвам и сообщают, что из их денежного довольствия будет удержано 195 тыс. рублей (размер единовременной выплаты для военных).

В качестве причины злоумышленники называют «дисциплинарное взыскание» и даже направляют в мессенджер «копию выписки» якобы из приказа Департамента финансового обеспечения Минобороны.

Мошенники предлагают военнослужащему перевести накопления с карты на якобы безопасный счёт, «чтобы деньги не списали». Получив деньги, аферисты исчезают.

Центробанк рекомендует прервать разговор, если поступил подозрительный звонок. «Безопасных» или «специальных» счетов при этом не существует, подчеркнули в ЦБ.

Ранее стало известно, что мошенники стали использовать новую схему обмана людей старшего возраста: теперь им обещают перерасчёт пенсии в обмен на код идентификации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить