Центробанк предупредил российских военных о новой обманной схеме мошенников

Центробанк России предупреждает, что мошенники начали обманывать военнослужащих и их родных с помощью популярной легенды про безопасный счёт.

Новая адаптация схемы заключается в том, что мошенники звонят или пишут потенциальным жертвам и сообщают, что из их денежного довольствия будет удержано 195 тыс. рублей (размер единовременной выплаты для военных).

В качестве причины злоумышленники называют «дисциплинарное взыскание» и даже направляют в мессенджер «копию выписки» якобы из приказа Департамента финансового обеспечения Минобороны.

Мошенники предлагают военнослужащему перевести накопления с карты на якобы безопасный счёт, «чтобы деньги не списали». Получив деньги, аферисты исчезают.

Центробанк рекомендует прервать разговор, если поступил подозрительный звонок. «Безопасных» или «специальных» счетов при этом не существует, подчеркнули в ЦБ.

Ранее стало известно, что мошенники стали использовать новую схему обмана людей старшего возраста: теперь им обещают перерасчёт пенсии в обмен на код идентификации.