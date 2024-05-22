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Спасатель Леонов рассказал, как вести себя при встрече с медведем

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Анастасия Белоусова
Депутат Госдумы, доброволец-спасатель Олег Леонов рассказал RT, как вести себя при встрече с медведем.
Спасатель Леонов рассказал, как вести себя при встрече с медведем
  • Gettyimages.ru

По его словам, при встрече с животным критически важно, есть ли рядом медвежата.

«Вообще медведи достаточно пугливые, но если медведица с медвежатами, то убегать бы она не стала, она бы их защищала. Нет общих правил, которые бы работали при встрече с медведями. Большая часть пугается, если покричать, палками потрясти. Но есть те, которые могут наоборот наброситься», — объясняет он.

Леонов отмечает, что есть универсальная рекомендация: поднять руки вверх.

«Потому что медведи подслеповатые и они воспринимают противника по его росту. И если они видят, что противник больше, то уходят. Но, насколько я знаю, у медведей плохое зрение, но хороший нюх и если стоять с подветренной стороны от медведя, то лучше стоять на месте, замереть и медведь просто не заметит», — заключил он.

Ранее в Магаданской области пенсионерка отбилась от медведицы камнями и палками для скандинавской ходьбы, этот момент засняли на видео соседи.

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