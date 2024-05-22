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В Тюменской области начался ремонт дорог

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В Тюменской области начался масштабный ремонт дорог, сообщил глава региона Александр Моор.
В Тюменской области начался ремонт дорог
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

«Сезон строительства и ремонта дорог стартовал в Тюменской области. Дорожные службы уже вышли на объекты в 13 районах. Особое внимание — мостам и путепроводам. В 2024 году в регионе в рамках нацпроекта планируем отремонтировать более 254 км автодорог, из них 180 км — в сельских территориях. За сезон проведём реконструкцию двух мостов и двух путепроводов», — сказал Моор.

Работы по реконструкции проезжей части будут организованы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Ранее сообщалось, что поисковики Тюменской области за месяц подняли останки 111 красноармейцев.

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