В Грайвороне Белгородской области заправщик пострадал в результате атаки ВСУ
- РИА Новости
Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«В результате взрыва легковая машина загорелась — пострадал заправщик. У мужчины открытая черепно-мозговая травма», — заявил Гладков.
Отмечается, что местные жители доставили мужчину до больницы.
Кроме этого, в результате атаки полностью сгорел автомобиль и выгорел навес АЗС.
Ранее силы ПВО России сбили четыре противорадиолокационные ракеты HARM над территорией Белгородской области.