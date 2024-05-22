RT в Telegram
Подпишись

В Грайвороне Белгородской области заправщик пострадал в результате атаки ВСУ

Короткая ссылка
ВСУ при помощи дрона-камикадзе атаковали автомобиль на заправочной станции на въезде в город Грайворон Белгородской области.
В Грайвороне Белгородской области заправщик пострадал в результате атаки ВСУ
  • РИА Новости

Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В результате взрыва легковая машина загорелась — пострадал заправщик. У мужчины открытая черепно-мозговая травма», — заявил Гладков.

Отмечается, что местные жители доставили мужчину до больницы.

Кроме этого, в результате атаки полностью сгорел автомобиль и выгорел навес АЗС.

Ранее силы ПВО России сбили четыре противорадиолокационные ракеты HARM над территорией Белгородской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить