В Грайвороне Белгородской области заправщик пострадал в результате атаки ВСУ

ВСУ при помощи дрона-камикадзе атаковали автомобиль на заправочной станции на въезде в город Грайворон Белгородской области.

РИА Новости

Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. «В результате взрыва легковая машина загорелась — пострадал заправщик. У мужчины открытая черепно-мозговая травма», — заявил Гладков. Отмечается, что местные жители доставили мужчину до больницы. Кроме этого, в результате атаки полностью сгорел автомобиль и выгорел навес АЗС. Ранее силы ПВО России сбили четыре противорадиолокационные ракеты HARM над территорией Белгородской области.