Минобороны: четыре ракеты HARM сбито над территорией Белгородской области
- РИА Новости
Об этом сообщает Министерство обороны России.
«22 мая около 11:30 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолётного типа и противорадиолокационных ракет HARM производства США по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в заявлении.
О том, что в Белгородской области сбито несколько воздушных целей на подлёте к селу Беленькое, ранее сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Погиб один мирный житель — мужчина получил множественные осколочные ранения. Ещё один мужчина получил травмы.