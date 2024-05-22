Минобороны: четыре ракеты HARM сбито над территорией Белгородской области

Силы ПВО России сбили четыре противорадиолокационные ракеты HARM над территорией Белгородской области, также уничтожено два украинских беспилотника.

Об этом сообщает Министерство обороны России.

«22 мая около 11:30 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолётного типа и противорадиолокационных ракет HARM производства США по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в заявлении.

О том, что в Белгородской области сбито несколько воздушных целей на подлёте к селу Беленькое, ранее сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Погиб один мирный житель — мужчина получил множественные осколочные ранения. Ещё один мужчина получил травмы.