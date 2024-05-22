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Минобороны: четыре ракеты HARM сбито над территорией Белгородской области

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Силы ПВО России сбили четыре противорадиолокационные ракеты HARM над территорией Белгородской области, также уничтожено два украинских беспилотника.
Минобороны: четыре ракеты HARM сбито над территорией Белгородской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает Министерство обороны России.

«22 мая около 11:30 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолётного типа и противорадиолокационных ракет HARM производства США по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в заявлении.

О том, что в Белгородской области сбито несколько воздушных целей на подлёте к селу Беленькое, ранее сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Погиб один мирный житель — мужчина получил множественные осколочные ранения. Ещё один мужчина получил травмы.

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