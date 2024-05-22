В Петербурге клиенты «Почты России» отправили более 100 тысяч открыток с начала года, рассказал директор макрорегиона Северо-Запад «Почты России» Александр Вакуленко.

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

«Путешественники и посткроссеры чаще всего выбирают открытки с видами каналов и мостов Санкт-Петербурга. В почтовых отделениях, расположенных в туристических местах, можно поставить на открытку или конверт отпечаток художественного штемпеля с видами города», — рассказал Вакуленко.

Он добавил, что ежегодно жители Петербурга отправляют и получают миллионы писем и открыток.

Ранее сообщалось, что гости книжного салона в Петербурге отправили более 30 тыс. открыток.