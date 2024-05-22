В Петербурге клиенты «Почты России» отправили более 100 тысяч открыток
- РИА Новости
Об этом сообщает «Петербургский дневник».
«Путешественники и посткроссеры чаще всего выбирают открытки с видами каналов и мостов Санкт-Петербурга. В почтовых отделениях, расположенных в туристических местах, можно поставить на открытку или конверт отпечаток художественного штемпеля с видами города», — рассказал Вакуленко.
Он добавил, что ежегодно жители Петербурга отправляют и получают миллионы писем и открыток.
Ранее сообщалось, что гости книжного салона в Петербурге отправили более 30 тыс. открыток.