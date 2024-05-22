Московские инфоцентры приняли 250 тысяч туристов с начала года
- РИА Новости
Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Как отметила чиновник, чаще всего гости столицы интересуются расписанием событий и мероприятий в городе, расположением достопримечательностей, бесплатными экскурсиями, возможностями для семейного отдыха, прогулочными маршрутами по Москве-реке, покупкой сувениров.
Сотрудниками ТИЦ являются профессиональные экскурсоводы, которые хорошо знают Москву и могут вести диалог на иностранных языках.
Ранее сообщалось, что в Марий Эл пройдёт слёт представителей Российского союза туриндустрии.