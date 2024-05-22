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Московские инфоцентры приняли 250 тысяч туристов с начала года

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Туристско-информационные центры (ТИЦ) Москвы с начала года приняли 250 тыс. человек, заявила заммэра Наталья Сергунина.
Московские инфоцентры приняли 250 тысяч туристов с начала года
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Как отметила чиновник, чаще всего гости столицы интересуются расписанием событий и мероприятий в городе, расположением достопримечательностей, бесплатными экскурсиями, возможностями для семейного отдыха, прогулочными маршрутами по Москве-реке, покупкой сувениров.

Сотрудниками ТИЦ являются профессиональные экскурсоводы, которые хорошо знают Москву и могут вести диалог на иностранных языках.

Ранее сообщалось, что в Марий Эл пройдёт слёт представителей Российского союза туриндустрии.

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