Московские инфоцентры приняли 250 тысяч туристов с начала года

Туристско-информационные центры (ТИЦ) Москвы с начала года приняли 250 тыс. человек, заявила заммэра Наталья Сергунина.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Как отметила чиновник, чаще всего гости столицы интересуются расписанием событий и мероприятий в городе, расположением достопримечательностей, бесплатными экскурсиями, возможностями для семейного отдыха, прогулочными маршрутами по Москве-реке, покупкой сувениров.

Сотрудниками ТИЦ являются профессиональные экскурсоводы, которые хорошо знают Москву и могут вести диалог на иностранных языках.

Ранее сообщалось, что в Марий Эл пройдёт слёт представителей Российского союза туриндустрии.