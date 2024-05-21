В Марий Эл пройдёт слёт представителей Российского союза туриндустрии

В Марий Эл около 100 туроператоров из разных субъектов страны посетят Х слёт представителей Российского союза туриндустрии (РСТ), который пройдёт с 24 по 26 мая.

Об этом сообщает ИА МариМедиа.

На мероприятие приглашены представители туротрасли Республики Беларусь, а также СМИ и представители экспертного сообщества.

«Туристическая отрасль республики не только активно развивается, но и «громко» заявляет о себе на Российских и международных конкурсах», — прокомментировали в региональном Минспорттуризма.

Ранее НСН сообщала, что спрос работодателей на турагентов в России увеличился в три раза с апреля прошлого года.