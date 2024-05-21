RT в Telegram
Подпишись

В Марий Эл пройдёт слёт представителей Российского союза туриндустрии

Короткая ссылка
В Марий Эл около 100 туроператоров из разных субъектов страны посетят Х слёт представителей Российского союза туриндустрии (РСТ), который пройдёт с 24 по 26 мая.
В Марий Эл пройдёт слёт представителей Российского союза туриндустрии
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

Об этом сообщает ИА МариМедиа.

На мероприятие приглашены представители туротрасли Республики Беларусь, а также СМИ и представители экспертного сообщества.

«Туристическая отрасль республики не только активно развивается, но и «громко» заявляет о себе на Российских и международных конкурсах», — прокомментировали в региональном Минспорттуризма.

Ранее НСН сообщала, что спрос работодателей на турагентов в России увеличился в три раза с апреля прошлого года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить