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В Тюменской области продлили ограничения на передвижение большегрузов

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В правительстве Тюменской области продлили ограничения на передвижение большегрузов по региональным дорогам в ряде муниципалитетов, пострадавших от паводка.
В Тюменской области продлили ограничения на передвижение большегрузов
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на информационный центр правительства региона.

«В восьми муниципалитетах на юге и востоке региона запрет на проезд тяжёлых грузовиков будет действовать до 30 мая», — говорится в публикации.

Там также отметили, что ограничения не распространяются на рейсовые автобусы, а также на водителей, которые занимаются перевозкой продуктов, животных, лекарств, ГСМ.

Ранее полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев призвал власти Ханты-Мансийского автономного округа своевременно информировать население о паводках.

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