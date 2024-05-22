Полиция Севастополя задержала мужчину за осквернение символа воинской славы
- РИА Новости
Задержанный — 27-летний местный житель, который уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и хранение наркотиков, а также за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения и использование поддельных документов.
«Мужчина признался в содеянном и пояснил, что осквернил символ воинской славы, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения», — сообщает полиция.
Также в мае в Краснодарском крае уголовное дело возбудили в отношении 47-летней жительницы Майкопа, которая 17 марта осквернила Вечный огонь.