Полиция Севастополя задержала мужчину за осквернение символа воинской славы

Полиция Севастополя задержала мужчину, которого подозревают в осквернении символа воинской славы. На видео он, находясь на площади Ушакова, «справил естественную нужду на инсталляцию», посвящённую Дню Победы в Великой Отечественной войне.

Задержанный — 27-летний местный житель, который уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и хранение наркотиков, а также за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения и использование поддельных документов.

«Мужчина признался в содеянном и пояснил, что осквернил символ воинской славы, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения», — сообщает полиция.

Также в мае в Краснодарском крае уголовное дело возбудили в отношении 47-летней жительницы Майкопа, которая 17 марта осквернила Вечный огонь.