RT в Telegram
Подпишись

Полиция Севастополя задержала мужчину за осквернение символа воинской славы

Короткая ссылка
Полиция Севастополя задержала мужчину, которого подозревают в осквернении символа воинской славы. На видео он, находясь на площади Ушакова, «справил естественную нужду на инсталляцию», посвящённую Дню Победы в Великой Отечественной войне.
Полиция Севастополя задержала мужчину за осквернение символа воинской славы
  • РИА Новости

Задержанный — 27-летний местный житель, который уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и хранение наркотиков, а также за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения и использование поддельных документов.

«Мужчина признался в содеянном и пояснил, что осквернил символ воинской славы, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения», — сообщает полиция.

Также в мае в Краснодарском крае уголовное дело возбудили в отношении 47-летней жительницы Майкопа, которая 17 марта осквернила Вечный огонь.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить