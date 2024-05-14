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На Кубани женщину будут судить за осквернение военного мемориала

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В Краснодарском крае уголовное дело возбудили в отношении 47-летней жительницы Майкопа, которая 17 марта осквернила Вечный огонь на улице Северной.
На Кубани женщину будут судить за осквернение военного мемориала
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу краевой прокуратуры.

По версии следствия, женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, бросила в пламя Вечного огня возложенный венок, прикурила от него сигарету, а затем легла на мемориал. Инцидент попал на видео.

Женщине грозит обвинение по двум статьям: повреждение мемориального сооружения и осквернение символов воинской славы. Она признала свою вину.

Уголовное дело направлено в суд.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга задержали мужчину, осквернившего Знамя Победы.

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