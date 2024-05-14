На Кубани женщину будут судить за осквернение военного мемориала
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Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу краевой прокуратуры.
По версии следствия, женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, бросила в пламя Вечного огня возложенный венок, прикурила от него сигарету, а затем легла на мемориал. Инцидент попал на видео.
Женщине грозит обвинение по двум статьям: повреждение мемориального сооружения и осквернение символов воинской славы. Она признала свою вину.
Уголовное дело направлено в суд.
Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга задержали мужчину, осквернившего Знамя Победы.