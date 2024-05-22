В результате ДТП в Кемеровской области погиб один человек и пострадали трое
- РИА Новости
Об этом сообщает издание «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу управления полиции.
Инцидент произошёл в утреннее время на улице Зварыгина.
«Предварительно установлено, что водитель автомобиля Volkswagen Polo не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и совершил наезд на припаркованные транспортные средства Chevrolet Cruze и ВАЗ-21102, после чего машину отбросило на стену дома», — рассказали в пресс-службе.
Там также отметили, что 20-летний водитель Volkswagen погиб на месте.
Водитель другого автомобиля и два пассажира доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести.
Ранее сообщалось, что три человека погибли в ДТП с грузовиком в Краснодарском крае.