В результате ДТП в Кемеровской области погиб один человек и пострадали трое

В ГУ МВД по Кемеровской области выясняют обстоятельства ДТП, в котором погиб один человек и пострадали трое.

Об этом сообщает издание «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу управления полиции.

Инцидент произошёл в утреннее время на улице Зварыгина.

«Предварительно установлено, что водитель автомобиля Volkswagen Polo не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и совершил наезд на припаркованные транспортные средства Chevrolet Cruze и ВАЗ-21102, после чего машину отбросило на стену дома», — рассказали в пресс-службе.

Там также отметили, что 20-летний водитель Volkswagen погиб на месте.

Водитель другого автомобиля и два пассажира доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести.

Ранее сообщалось, что три человека погибли в ДТП с грузовиком в Краснодарском крае.