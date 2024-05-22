В ЛДПР предложили ввести федеральные штрафы за выгул опасных собак без намордника

Депутаты от ЛДПР предложили на федеральном уровне ввести штрафы за выгул потенциально опасных пород собак без намордника и поводка в общественных местах.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Дополнения предложено внести в КоАП. Согласно инициативе, штраф может составить от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, но на первый раз нарушителю могут сделать только предупреждение.

«Законопроект инициирован по многочисленным просьбам граждан, которые жалуются на безразличие отдельных собаководов к элементарным мерам предосторожности при выгуле и содержании крупных и потенциально опасных пород собак», — отмечается в пояснении к законопроекту.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, какие породы собак считаются самыми активными.