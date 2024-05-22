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В ЛДПР предложили ввести федеральные штрафы за выгул опасных собак без намордника

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Депутаты от ЛДПР предложили на федеральном уровне ввести штрафы за выгул потенциально опасных пород собак без намордника и поводка в общественных местах.
В ЛДПР предложили ввести федеральные штрафы за выгул опасных собак без намордника
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Дополнения предложено внести в КоАП. Согласно инициативе, штраф может составить от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, но на первый раз нарушителю могут сделать только предупреждение.

«Законопроект инициирован по многочисленным просьбам граждан, которые жалуются на безразличие отдельных собаководов к элементарным мерам предосторожности при выгуле и содержании крупных и потенциально опасных пород собак», — отмечается в пояснении к законопроекту.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, какие породы собак считаются самыми активными.

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