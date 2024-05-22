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В Петербурге на время ремонта станций метро «Удельная» и «Фрунзенская» запустят автобусы

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В Петербурге на время ремонта станций метро «Удельная» и «Фрунзенская» запустят более 260 автобусов.
В Петербурге на время ремонта станций метро «Удельная» и «Фрунзенская» запустят автобусы
  • РИА Новости

Об этом сообщает neva.today.

«Для оплаты проезда на общественном транспорте пассажиры смогут воспользоваться пересадочным тарифом «60 минут», в рамках которого первая поездка в течении часа обойдется в 44 руб., вторая будет стоить 10 руб., а третья и последующая – бесплатно», — говорится в материале.

Также будет действовать билет «90 минут». За первые три месяца 2024 года тарифом и билетом воспользовались более 18,3 млн раз.

Ранее сообщалось, что в Петербурге создадут 3D-модель подземного пространства города.

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